Промокнут все: по Украине до конца июля прокатится волна гроз

Нестабильная погода будет держаться в Украине по меньшей мере до конца недели

В последние дни июля по всей Украине прокатится волна осадков в виде дождей с грозами, которое местами существенно сбросят температуру воздуха. Впрочем, в некоторые уголки нашей страны в конце месяца еще придет настоящая летняя жара.

Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, среда, 27 июля, не порадует погодой жителей западных и восточных областей, где дожди будут продолжаться днем и ночью.

На большей части территории Украины стоит ждать теплой погоды в районе слегка ниже +30 градусов. На Юге будет немного теплее, а вот в западных областях стоит ждать похолодания до +23…+25 градусов.

В четверг же волна осадков переместится на центральные, северные и часть южных областей. В пятницу же они доберутся до Востока, что будет сопровождаться ощутимым снижением температуры.

В субботу и воскресенье, дожди с грозами вновь накроют западные области, а затем также распространяться и на Север Украины. Таким образом на Западе в последний день июля температура снизится до +21…+25 градусов, а на Востоке и Юге превысит +30 и местами может достигать +36 градусов.

Как сообщалось ранее, согласно прогнозу народного синоптика Владимира Деркача август начнется с жары, но вскоре температурный режим изменится и порадует более комфортной погодой.