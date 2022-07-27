Украинцев ждут резкие перемены погоды: синоптики дали прогноз на среду

Украинцев ждут резкие перемены погоды

Последние дни июля принесут в Украину нестабильную погоду с заметными колебаниями температур и обильными осадками, что будет заметно уже в среду.

Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, сильные дожди 27 июля ожидаются на Западе нашей страны, кроме того сыро будет и в восточных областях. Вместе с тем на незатронутой осадками части Украины будет сохраняться облачная, но жаркая погода.

Синоптики ожидают, что в северных, центральных и южных областях днем среды столбики термометра будут удерживаться на отметках в районе +30 градусов. В западной части Украины ожидается более прохладная погода на уровне +23…+25 градусов, хотя исключением останется Закарпатье, где будет существенно теплее.

Ситуация изменится на прямо противоположную уже в четверг, когда дождями и грозами накроет центральную часть Украины. При этом на Западе температура воздуха заметно не поднимется, а на Востоке прогреет до +32 градусов.

Как сообщалось ранее, согласно прогнозу народного синоптика Владимира Деркача август начнется с жары, но вскоре температурный режим изменится и порадует более комфортной погодой.