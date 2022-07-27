Готовьтесь к температурным качелям: чего ждать от погоды в Украине в ближайшие дни

В Украину вновь идут дожди

Погода в конце июля особой стабильностью не порадует и, похоже, эта особенность будет сохраняться в начале августа.

Так согласно прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие дни в Украине ожидаются обильные осадки в большинстве областей, однако из-за их неравномерного распределения в части уголков нашей страны к концу недели температура воздуха опустится до гораздо более низких показателей, чем в других.

В четверг, 28 июля, осадки ожидаются в части центральных, а также Сумской и Харьковской областях, в то время, как на остальной части нашей страны будет сохраняться сухая погода.

Относительно сухой также будет и пятница, а дожди с грозами накроют лишь ряд западных областей.

Впрочем, изменения начнут ощущаться уже на выходных. В субботу грозы накроют большую часть Запада Украины, а в воскресенье "под раздачу" также попадут часть центральных и южных областей.

В начале новой недели дожди также придут и в восточные области. Из-за того, что к тому времени западные области будет заливать три дня подряд, там существенно похолодает. Столбик термометра там будет показывать +23…+25 градусов, что сильно отличается от +34…+36 градусов на Востоке Украины.

Как сообщалось ранее, согласно прогнозам синоптиков, начало августа в Украине будет весьма теплым, а о засухе беспокоиться не придется.