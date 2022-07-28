Таможню обвинили в отмывании денег на импорте: речь идет о 100 млрд убытков

Временная отмена пошлины и НДС на импорт товаров в Украину превратилась в финансовую схему по выводу более 100 млрд. гривен из Украины.

Об этом говорится в статье "Новые схемы во время войны. Как на таможне отмывают деньги на импорте и сколько теряет бюджет" на сайте УНИАН.

Как объясняет экономический эксперт Алексей Кущ, отсутствие налогов на импорт позволяет не занижать, а наоборот – завышать стоимость импортного товара.

"Например, вы купили тапочки на 50 млн долларов, но в контракте указали цену в 100 млн долл. То есть 50 млн просто вывели за границу, купив валюту по фиксированному курсу 29,25 плюс 1% комиссии и 2% единого налога. Так дешево еще никогда не "отмывали", — говорит Кущ.

По расчетам экономиста, таким образом из страны вывели не менее 100 миллиардов гривен (!). То, сколько же в конечном итоге недополучил госбюджет, должны установить компетентные правоохранительные органы.

Журналисты также отмечают, что кроме установления виновных ситуация на таможне требует в максимально короткие сроки определить также объективные механизмы и инструменты таможенного оформления льготных категорий товаров, чтобы четко понимать, каким образом обеспечивается контроль за предоставлением преференций.

Решить проблему, по словам Куща, достаточно просто — нужно ежемесячно проводить сверку статистических данных нашей таможни и данных таможен стран-торговых партнеров, выявляя разногласия более чем на 0,1% от суммы поставок. Начальников таможен с разногласиями более чем в 0,1% — увольнять, прописывая подобное требование в контрактах.

В то же время руководство Гостаможслужбы пока не предоставило исчерпанных ответов по поводу текущей ситуации, и тем более о координации работы таможен, мониторинге таможенных оформлений товаров с применением законодательно установленных освобождений от уплаты налогов, проведенных проверок и их результатов, задействования в контрольных мерах профильных структурных подразделений службы, выявления признаков коррупции при неправомерном предоставлении льгот при налогообложении и других вопросов, требующих выяснения.

"Поэтому ответственность лежит на руководителе таможни Вячеславе Демченко и заместителе, курирующем указанную сферу деятельности таможни", — говорится в статье.

Напомним, ранее профильный комитет Верховной рады уже признал работу таможенной службы неудовлетворительной и рекомендовал правительству "принять соответствующие кадровые решения".

В частности, нардепы назвали работу таможни неудовлетворительной из-за проблем в организации работы по передаче на нужды Вооруженных сил конфискованного имущества, которое по праву наследования перешло в собственность государства. Также нардепы обратили внимание на проблемы контроля за соблюдением правил перемещения.