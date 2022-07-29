Короткое бабье лето и первый снег в октябре: какой будет осень 2022

Синоптики прогнозируют Украине раннюю осень этого года

Согласно прогнозу народного синоптика Леонида Деркача, нынешняя осень должна наступить рано – ее дыхание будет ощутимо уже во второй половине августа. Согласно долгосрочным прогнозам, сезон прохлады действительно не заставит себя ждать.

Как сообщает издание UkrainaToday, специалисты Гидрометцентра проанализировали многолетние погодные тенденции и пришли к выводу, что бабье лето-2022 будет поздним и не слишком длительным. Так сентябрь синоптики обещают прохладный и дождливый и только в октябре можно будет ожидать недолгого возвращения теплых дней. После чего холодный сезон окончательно вступит в свои права.

Прогноз Леонида Горбаня на осень-2022

Примечательно, что прогноз совпадает с расчетами народного синоптика Леонида Горбаня, которые он собрал в книгу "Погода до 2030 года". По его данным, начало сентября будет достаточно приятным – ясным и теплым. Но уже с середины месяца начнутся дожди, которые принесут в Украину прохладу.

Бабье лето, по прогнозу Горбаня, должно наступить в начале октября. Но продлится оно примерно 10 дней. После чего начнется ощутимое похолодание – сначала ночные заморозки, а к концу месяца ожидается даже первый в сезоне снег.

Ноябрь же, согласно народному синоптику, будет сопровождаться классической для глубокой осени погодой – пасмурным небом почти без проблесков солнца и дождями. Первые морозы должны ударить уже в 20-х числах ноября.

Между тем, как сообщал Телеграф , август в Гидрометцентре обещают достаточно жаркий и дождливый.