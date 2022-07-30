Война — день 157: ВСУ ведут успешные бои на Донбассе, россияне отвечают зверствами против пленных и гражданских

Оперативно о главном за 30 июля

Широкомасштабное вторжение рф в Украину идет уже 157 дней. Оккупанты продолжают штурмовать Донбасс, пытаясь двигаться к Бахмуту и Авдеевке, попутно получая по зубам на юге Украины, где ведется контрнаступление ВСУ. Из-за провалов на фронтах захватчики обстреливают мирные города. Никополь обстреляли "Градами" и фосфором, а в Николаеве ударили кассетными снарядами по скоплению людей. Российский террор не ограничился мирными гражданами. рф убила украинских военнопленных в Еленовке, при этом цинично обвинив во всем ВСУ. На зверства россиян отреагировал главнокомандующий украинскими силами Валерий Залужный.

В этом материале "Телеграф" сообщает о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 30 июля, однако более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

05:00 Оккупанты обстреляли ракетами Харьков: начался пожар в здании учебного заведения.

03:30 Враг ударил из ракетных систем залпового огня (РСЗО) по Никополю.

03:00 ВСУ ликвидировали на юге более 100 оккупантов, командный пункт и несколько российских складов с боеприпасами.

01:00 Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином текущую ситуацию: Украине обещали "новые средства для укрепления обороноспособности".

00:00 Президент Украины Владимир Зеленский назвал гибель украинских военнопленных в Аленовке в пятницу сознательным российским военным преступлением.

С главными новостями за 27 июля можно ознакомиться в материале за среду: "Война — день 154: тревожные новости с Донбасса, "бавовна" продолжается".

А информацию за 28 июля читайте в материале за четверг: "Война — день 155: оккупанты ждут контрнаступления ВСУ и бьют ракетами по Украине".

Что произошло 29 июля в Украине и мире можно узнать в нашей статье за пятницу: "Война — день 156: трагедия в Еленовке и усиление обстрелов Украины".