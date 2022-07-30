Война — день 157: ВСУ ведут успешные бои на Донбассе, россияне отвечают зверствами против пленных и гражданских
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Оперативно о главном за 30 июля
Широкомасштабное вторжение рф в Украину идет уже 157 дней. Оккупанты продолжают штурмовать Донбасс, пытаясь двигаться к Бахмуту и Авдеевке, попутно получая по зубам на юге Украины, где ведется контрнаступление ВСУ. Из-за провалов на фронтах захватчики обстреливают мирные города. Никополь обстреляли "Градами" и фосфором, а в Николаеве ударили кассетными снарядами по скоплению людей. Российский террор не ограничился мирными гражданами. рф убила украинских военнопленных в Еленовке, при этом цинично обвинив во всем ВСУ. На зверства россиян отреагировал главнокомандующий украинскими силами Валерий Залужный.
В этом материале "Телеграф" сообщает о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 30 июля, однако более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.
05:00 Оккупанты обстреляли ракетами Харьков: начался пожар в здании учебного заведения.
03:30 Враг ударил из ракетных систем залпового огня (РСЗО) по Никополю.
03:00 ВСУ ликвидировали на юге более 100 оккупантов, командный пункт и несколько российских складов с боеприпасами.
01:00 Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином текущую ситуацию: Украине обещали "новые средства для укрепления обороноспособности".
00:00 Президент Украины Владимир Зеленский назвал гибель украинских военнопленных в Аленовке в пятницу сознательным российским военным преступлением.
С главными новостями за 27 июля можно ознакомиться в материале за среду: "Война — день 154: тревожные новости с Донбасса, "бавовна" продолжается".
А информацию за 28 июля читайте в материале за четверг: "Война — день 155: оккупанты ждут контрнаступления ВСУ и бьют ракетами по Украине".
Что произошло 29 июля в Украине и мире можно узнать в нашей статье за пятницу: "Война — день 156: трагедия в Еленовке и усиление обстрелов Украины".