Война — день 158: оккупанты продолжают наступление, "эхо Еленовки" прошло по миру

Оперативно о главном за 31 июля

Большая война в Украине идет уже 158 дней. Украинские силы обороны продолжают сдерживать натиск оккупантов на всех направлениях, захватчики даже могут открыть новое направление для атаки. Из-за провалов на фронте ракетный террор со стороны рф продолжается. Вновь были обстреляны Харьков и Никополь. ВСУ в ответ точечно поражает военные объекты россиян на оккупированных территориях. Украина требует провести международное расследование убийства военнопленных в Еленовке (Донецкая область), и ООН готова направить туда группу экспертов. В результате российского терракта погибли более 50 украинских военнопленных.

В этом материале "Телеграф" сообщает о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 31 июля, однако более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

01:00 Под Святогорском идут бои, в лавре остаются сотни украинцев, — глава ВГА.

00:00 Штурмовая авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки уничтожила два полевых состава боеприпасов, два ротных опорных пункта, до 20 единиц вражеской боевой бронированной техники, десятки российских военных, сообщает пресс-служба Воздушных сил.

А информацию за 28 июля читайте в материале за четверг: "Война — день 155: оккупанты ждут контрнаступления ВСУ и бьют ракетами по Украине".

Что произошло 29 июля в Украине и мире можно узнать в нашей статье за пятницу: "Война — день 156: трагедия в Еленовке и усиление обстрелов Украины".

С главными новостями за 30 июля можно ознакомиться в материале за субботу: "Война — день 157: ВСУ ведут успешные бои на Донбассе, россияне отвечают зверствами против пленных и гражданских".