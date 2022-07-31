"Погодный армагеддон" на западе и аномальная жара на востоке страны: синоптики рассказали, как будет "прощаться" с украинцами июль

Погоду в воскресенье будет по-прежнему определять "капризная" Frieda

Пока мысли многих украинцев заняты прогнозами о погоде в августе (возможно, удастся вырваться на пару дней на дачу или к местному пруду), июль напомнит им о том, что он еще не ушел навсегда, и преподнесет сюрприз – по крайней мере, для жителей некоторых регионов.

Итак, сегодня, в воскресенье, 31 июля, погоду будет во многом определять циклон по имени Frieda, который станет причиной сильных ливней в западных областях Украины.

Об этом предупреждает в своем Telegram синоптик Наталья Диденко..

"Серьезные дожди будут сочетаться с грозами, иногда даже градом и шквалами", — пишет она.

В Карпатах, по информации специалиста, дожди будут даже опасными из-за своей мощи, так как могут провоцировать в отдельных местах подъем уровня воды в реках!

Кроме того, жителям городов на западе страны не стоит находится под старыми деревьями, билбордами, и нужно очень тщательно выбирать места парковки автомобилей, потому что ливни ливнями, а городские стоки могут не справляться с таким количеством небесной влаги.

Прогноз Натальи Диденко подтверждает информация ее коллег из Украинского гидрометцентра, согласно которой в западных областях в течение суток пройдут дожди, иногда сильные.

В то же время большая часть территории Украины в воскресенье будет, напротив, находиться в зоне влияния антициклона, поэтому в большинстве областей будет преобладать сухая погода.

Погода 31 июля

Но уже первые дни августа будут отмечены вторжением в Украину дождевой погоды и гроз. Хотя на востоке и юге температура воздуха продолжит держаться на высоких отметках, местами – даже выше +30 градусов.

Самой низкой температура будет на западе (от +19 до +22), а в южной и восточной частях страны будет жара до +32 градусов.

Погода 1 августа

Во вторник, 2 августа, дождя не будет только на Закарпатье, Прикарпатье и Буковине. На остальной территории Украины ожидаются грозы.

На юге и востоке температура понизиться лишь на несколько градусов (до +31…+32).

Погода 2 августа

Ну а там уже и рукой подать до обещанного синоптиками похолодания в конце первой недели августа.