Сильная жара еще вернется в Украину: где в августе будет теплее всего

Местами столбики термометра поднимутся до +37 градусов

Август в этом году принесет "разнообразную" погоду жителям Украины и еще успеет порадовать любителей тепла жаркими днями, хотя в этом плане с первыми двумя летними месяцами он уже не сравнится.

Как говорится в прогнозе Гисметео, температурные качели будут продолжаться практически по всей стране в течение первой половины месяца, однако после этого придет резкое похолодание.

На Западе месяц в целом будет весьма прохладным, хотя и будет несколько периодов, когда столбик термометра будет подниматься до +30 градусов.

В центральных областях месяц начнется немного теплее. Однако обильные осадки не дадут сполна насладиться летними днями и приведут к существенным перепадам температур в первой половине августа

На Восток жара вернется после незначительного похолодания в начале месяца. Синоптики ожидают, что высокие температуры там будут удерживаться вплоть до начала третьей недели месяца. Затем столбик термометра начнет постепенно снижаться и ближе к концу месяца даже может ненадолго показать "осенние" значения.

В южных областях перепады температур будут не настолько ярко выражены, как в других уголках нашей страны. Похолодание туда придет лишь в 20-х числах, но даже с ним там ожидаются более комфортные погодные условия, чем в других областях.

Как сообщалось ранее, синоптики ожидают, что жара в Украине будет наблюдаться также в начале сентября, а в некоторые места может вернуться и в средине первого осеннего месяца.