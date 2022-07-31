Август начнется с гроз: украинцев предупредили о погодных сюрпризах в начале недели

Какой погоды ждать в первые дни августа

Начало августа принесет в Украину дожди и грозы, которые в ближайшие дни пройдут по всей территории нашей страны.

Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, 1 августа сухая погода будет сохраняться на Севере Украины, а также в части центральных и восточных областей.

Наиболее прохладным понедельник будет на Западе, где столбик термометра опустится вплоть до значений +21…+23 градуса, а наиболее теплая погода ожидается на Востоке, где воздух прогреется до +30…+32 градусов.

Во вторник дожди закончатся в западных областях, но жителям остальной части Украины повезет меньше. Осадки также приведут к небольшому снижению температуры воздуха.

Похожая картина также будет наблюдаться и 3-4 августа. Однако в эти дни на западе существенно потеплеет, а столбик термометра покажет "летние" значения в районе +30 градусов.

В пятницу же дожди продляться на Востоке Украины, а также вернутся в южные области. Несмотря на это погода там ожидается теплой, как и в целом по всей Украине

Как сообщалось ранее, синоптики ожидают, что в начале августа украинцев ждет переменчивая погода. Однако в целом август хоть еще успеет порадовать любителей тепла жаркими днями, но в этом плане с первыми двумя летними месяцами он уже не сравнится.