Потепление не за горами: чего ждать от погоды в Украине до конца недели

В Украине существенно потеплеет к концу недели

Обильные осадки, которые накрыли Украину в начале августа, ощутимо снизили температуру воздуха, однако согласно прогнозам синоптиков тепло вернется в нашу страну уже скоро.

Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, относительно прохладная погода будет сохраняться в течение рабочей недели, хотя в пятницу на Западе ожидается заметное потепление.

Дожди с грозами, которые начались 2 августа на большей части территории страны будут продолжаться и 3 августа. Как и прежде, сухой погода будет оставаться лишь в западных областях.

Подобная картина будет наблюдаться и 4 августа, хотя в этот день температура воздуха слегка поднимется.

Первые намеки на возвращение летней погоды украинцы заметят лишь в пятницу, 5 августа, когда столбики термометра в западных областях достигнут отметки в +30 градусов. Последний день рабочей недели также принесет жаркую сухую погоду и жителям Киевщины.

В субботу украинцев ждет жаркий летний день с температурой воздуха выше +30 градусов, однако уже в воскресенье дожди вновь вернутся на Запад страны.

Как сообщалось ранее, в начале августа в Украине стоит ждать температурных качелей, однако хоть последний месяц лета еще принесет несколько жарких дней, однако в целом он не сможет похвастаться летней жарой. К тому же обильные осадки будут приносить периоды ощутимого похолодания.

А вот осень в этом году наступит рано и уже в начале сентября стоит ждать сильного падения температур и первых ночных заморозков.