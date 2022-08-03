Оккупанты продвигаются на востоке и снова атакуют в сторону Харькова: актуальные карты боев

Часть атак врага удалось отбить, но на фронте продолжаются бои

Российские оккупанты могли бросить на Авдеевку силы с территории, оккупированной ранее. Сообщается о том, что враг мог продвинуться в районе вентиляции Бутовской шахты — одного из украинских форпостов. Наступление на Пески продолжается, населенный пункт находится к западу от Авдеевки, и россияне могут захватить трассу между ними. Именно Авдеевку и Пески президент Украины Владимир Зеленский назвал адским местом на фронте.

По данным аналитиков Института изучения войны, враг продолжил атаки в районе Харькова с северо-востока и северо-запада, атаковали по земле на северо-западе от Славянска и с востока на Северск. Успехов оккупантам удается достичь к юго-востоку от Бахмута и в районе Авдеевки.

На юге также неспокойно — россияне продолжают стягивать войска и дважды пытались наступать на севере Херсонской области. В регионе продолжается партизанская война.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Славянск

Оккупанты атаковали северо-западнее Славянска вдоль границы Харьковской области. Они пытались провести разведку боем возле Довгенького и Долины. Обстрелы населенных пунктов продолжаются.

Северск

Россияне провели атаку в Ивано-Дарьевке, враг мог наступать на населенный пункт с юго-запада. Возле Северска продолжается авиационный и артиллерийский обстрел.

Бахмут

Враг атакует с северо и юго-востока продвигаясь на последнем направлении на линии Возрождение-Кодема. Интенсивность обстрелов увеличивается.

Авдеевка

Россияне атакуют чаще всего с юго-западного направления. Российские коллаборанты заявляют, что им удалось вытеснить украинские силы с позиций вокруг вентиляции Бутовской шахты. Идут прямые атаки на Авдеевку.

Карта боев на востоке

Харьков

Оккупанты пытались проводить наступательные операции, в частности — на Байрак из Терновой и на Дементьевку. Обстрелы Харькова и области продолжаются.

Карта боев вблизи Харькова

Юг Украины

Российские оккупанты пытались атаковать южнее границы Херсонской и Днепропетровской областей, а также на западном берегу реки Ингулец. Враг продолжает стягивать силы в регион, как переброской с других направлений, так и через оккупированный ранее Крым и через Мариуполь в сторону Запорожской области. Южный фронт под постоянным обстрелом — Николаев утром 3 августа снова обстреляли. Украинские силы продолжают ликвидировать склады врага. Последние — в Архангельском, Староселье, Александровке и Максимовке.

Карта боев на юге

Как ранее сообщал "Телеграф", в Херсонской области после вторжения полностью от оккупантов удалось освободить более полусотни населенных пунктов. Как отмечает и.о. главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий, об освобождении сообщается только после разминирования. В Черном море продолжает находиться часть вражеского флота — 13 кораблей, жизнь им усложняет шторм.