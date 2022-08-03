Дожди уйдут почти со всех регионов: народный синоптик озвучил дату потепления в Украине

В большинстве областей дожди отступят ближе к выходным, но теплеть начнет позже

Начало августа в Украине оказалось дождливым и прохладным почти по всей территории страны, поэтому многие интересуются, когда же вернется тепло и исчезнут осадки.

Ответ на этот вопрос в комментарии "Телеграфу" дал народный синоптик Станислав Щедрин. По его прогнозу, циклон уже совсем скоро начнет покидать территорию Украины, а потому ожидается прекращение осадков и повышение температурных показателей.

Синоптик отметил, что дожди начнут отступать в большинстве областей уже с 6 августа, а продержится такая погода до 14 числа. Только в отдельные дни, утверждает Щедрин, местами могут пройти небольшие дожди.

В этот промежуток времени потеплеет почти по всей Украине — столбики термометров будут достигать отметок от +30 до +34 градусов в дневной период и до +16-20 градусов тепла ночью.

По данным погодного ресурса gismeteo.ua, в Киеве дожди ожидаются 7 и 8 августа, а все остальные дни с 6 по 16 будет сухо и без осадков.

В Харькове небольшое количество осадков прогнозируется на 6 августа, а остальные 1,5 недели будут сухими и теплыми.

Между тем, в Днепре, по прогнозу синоптиков, период с 6 по 16 августа будет очень жарким, а дождей не будет идти вообще. Похожими будут погодные условия и в Одессе.

А во Львове синоптики прогнозируют кратковременные осадки с 7 по 11 августа, в другие дни дожди отступят.

Ранее "Телеграф" сообщал, какой прогноз дают синоптики "Гидрометцентру" на последний месяц лета.