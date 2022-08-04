Затяжные дожди почти во всех регионах: синоптики дали прогноз погоды в Украине на начало сентября

Гораздо теплее в начале осени будет в южных регионах, но и там будут дожди

Начало осени в большинстве городов Украины начнется с мелких, но затяжных дождей. Это связано с тем, что страна попадет под влияние холодного циклона, сопровождающегося еще и снижением температур.

Как передает Ukraina Today, такой прогноз озвучили представители гидрометеорологического центра на основе анализа соответствующих показателей за предыдущие годы.

По данным сайта gismeteo.ua, начало сентября в Киеве будет сопровождаться кратковременными дождями — они начнутся с 3 числа и продлятся до 9. С дождями придет и похолодание — температурные показатели будут колебаться на уровне +16+22 градуса днем и +11+17 градусов ночью.

В Харькове на первый месяц осени синоптики также прогнозируют дожди, которые будут чередоваться с прояснениями и солнечными днями. Максимальная температура днем в начале сентября будет на уровне +23 градуса, а ночью падать до +11. Похожим начало осени этого года будет и в Днепре.

Более высокими температурными показателями, но не отсутствием дождей, порадуют погодные условия в Одессе. Синоптики прогнозируют в начале сентября до +27 градусов тепла днем, а ночью столбики будут показывать в среднем +15.

Во Львове в период с 1 по 9 сентября также пройдут дожди, но с небольшими перерывами. Днем температура воздуха ожидается в среднем до +20 тепла, ночью – +14.

Ранее "Телеграф" сообщал, чего ожидать от погоды в Украине в другие осенние месяцы.