В Минобороны рассказали о числе погибших бойцов с начала вторжения россии

Свобода Украины дается большой ценой

В четверг, 4 августа, на 162-й день полномасштабного вторжения рф в Минобороны Украины прокомментировали количество погибших в рядах ВСУ.

С соответствующим заявлением выступила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга, передает YouTube-канал Ukrinform TV. Она отметила, что число погибши военнослужащих исчисляется тысячами, а не сотнями.

"Мы говорим о том, что погибшие есть с обеих сторон. Мы говорим о том, что с украинской стороны значительно меньше погибших, чем с русской. И мы можем сказать, что это тысячи, то есть это не сотни", — заявила Маляр.

Кроме того, Маляр добавила, что украинские власти продолжат придерживаться основных правил распространения информации во время войны, в частности не будут разглашать точное количество погибших бойцов ВСУ.

Отметим, в последний раз украинские власти сообщали о количестве погибших военных еще в апреле. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на войне погибло от 2500 до 3000 украинских военнослужащих. В то же время потери российских захватчиков в Украине превысили психологическую отметку.