Жара и грозы: чего ждать от погоды в Украине в ближайшие дни

В Украине в ближайшие дни будут царить грозы

В ближайшие дни по всей территории Украины будет преобладать высокая температура воздуха, а резкий скачок вниз ожидается во вторник, 9 августа.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в пятницу на западе Украины будет доминировать антициклонический характер погоды, поэтому там будет сухо и солнечно, а вот на остальной части Украины пройдут дожди и грозы.

"В ближайшие дни будет преобладать высокая температура воздуха, а резкий скачок вниз, до похолодания (в Киеве, вероятно, до +20+22 градусов) ожидается во вторник", — отметила Диденко.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в ближайшие 5 дней на территории Украины будет жарко, а грозовой фронт сместится с восточных и центральных областей к западным. 9 августа ожидается похолодание в северной части Украины.

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Ранее сообщалось, что август в целом не сможет похвастаться летней жарой.

Напомним, начало осени в большинстве городов Украины начнется с мелких, но затяжных дождей. Это связано с тем, что страна попадет под влияние холодного циклона, из-за чего заметно снизится температура воздуха.