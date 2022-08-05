Канадские инструкторы будут обучать украинских военных ведению боя на передовой: подробности

Канадские инструктора будут преподавать украинским военным гибкую учебную программу, ориентированную на навыки, необходимые для боя на передовой.

Две сотни военнослужащих вооруженных сил Канады (CAF) будут обучать украинских военных, десять тысяч которых будут проходить обучение на территории Великобритании.

Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд (Anita Anand) в своем аккаунте в социальной сети Твиттер в четверг, 4 августа.

"Сегодня я санкционировала отправку до 225 военнослужащих CAF в Соединенное Королевство, где они будут обучать украинских новобранцев, поскольку они стремятся увеличить свои сухопутные силы перед лицом незаконной войны путина", — написала Ананд.

Министр обороны Канады добавила, что когда минувшей зимой была приостановлена операция UNIFIER в Украине, "мы взяли на себя обязательство возобновить тренировки, когда и где это будет возможно".

"Сегодня мы выполняем свое обязательство, опираясь на более чем 600 млн дол военной помощи, которую мы направили Украине с февраля", — отметила она.

По словам министра, в Соединенном Королевстве, бойцы Вооруженных сил Канады будут преподавать гибкую учебную программу, ориентированную на навыки, необходимые для боя на передовой.

"Новые украинские новобранцы присоединятся к более чем 33 000 военнослужащих Вооруженных сил Украины, прошедших обучение у канадцев в рамках Op UNIFIER с 2015 года", — подытожила Ананд.

Как сообщалось, ранее Парламент Канады проголосовал в поддержку постановления, которым действия российских оккупантов в Украине признаются геноцидом.