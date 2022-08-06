Погода готовит сюрпризы: где в Украине пройдут дожди

В Украину идут дожди с грозами

Ближайшие несколько дней для украинцев не будут стабильными в плане погодных условий, ведь дожди с грозами прокатятся по всей территории Украины, но не сразу.

Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, в целом на выходных и в начале новой недели температурная картина будет придерживаться общей тенденции — на Западе будет прохладно, а на Востоке жарко.

В воскресенье, 7 августа, дожди и грозы стоит ждать в западных областях, а также на Киевщине и Черниговщине. В остальных областях будет сохраняться переменная облачность, но без осадков.

Начало новой недели будет дождливым в некоторых западных областях, а также на Севере нашей страны. Однако передышка для жителей Запада будет недолгой, так как уже 9 августа осадки вновь вернутся.

В среду волна грозовой фронт двинется дальше на восток и накроет центральные и часть южных областей, а в четверг дожди доберутся и до Востока.

Как сообщалось ранее, в августе у украинцев еще будет возможность насладиться жаркой погодой, но резкое похолодание придет в нашу страну еще до наступления календарной осени.