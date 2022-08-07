Грозовой фронт пройдет Украиной: где ожидать осадки в ближайшие дни
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Грозы не собираются покидать Украину
Август продолжает удивлять нетипичной для себя погодой. По всей территории Украины в ближайшие 5 дней пройдут дожди с грозами.
Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Вашему вниманию прогноз погоды в Украине на 8-12 августа.
Вторая неделя августа начнется комфортной солнечной погодой на западе и севере страны, а вот центр, юг и восток будут страдать от жары от +28 до +35 градусов днем.
9 августа, начиная с Запада, по Украине начнет двигаться грозовой фронт, который поочередно зацепит все регионы страны. Жара сохранится только на юго-востоке Украины.
Напомним, в августе у украинцев еще будет возможность насладиться жаркой погодой, однако резкое похолодание придет в нашу страну еще до наступления календарной осени.
Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заявил, что ближайшей зимой в Украине могут быть короткие периоды сильных морозов, однако в целом зима ожидается теплой и короткой. Это оптимистический прогноз, ведь из-за войны на территории нашей стран будут экономить энергоресурсы, что скажется на отопительном сезоне.