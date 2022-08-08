Сентябрь в Украине компенсирует холодную весну: прогноз на осень-2022

Начало осени обещают теплым и приятным

Пока синоптики обещают украинцам не слишком комфортный август то с адской жарой, то с ранним приходом осени, прогнозы к началу следующего сезона радуют. Как рассказала климатолог Светлана Бойченко, сентябрь в полной мере компенсирует холодный май, а октябрь порадует настоящим бабьим летом.

Как рассказала Бойченко "КП в Украине", в начале сентября в Украине будут господствовать вполне летние температуры – 26-27 градусов тепла в среднем. А понижение температуры, присущее осени, будет постепенным. К концу месяца небо затянется облаками и пойдут дожди.

Дождевую эстафету подхватит и октябрь. Хотя мокрой и ветреной будет всего половина месяца. В первые недели стоит ожидать бабье лето и даже есть шансы, что оно затянется. Температура при этом может достигать +18 градусов. К концу месяца она опустится до 7-10 выше нуля. Более ощутимой прохлады следует ждать жителям западных областей.

Но ноябрь, по прогнозам Бойченко, будет с классической ноябрьской погодой. Воздух станет влажным и начнутся холода. Первый мокрый снег климатолог прогнозирует к середине месяца, когда температура еще будет плюсовой. А вот завершится осень уже морозами.

Как сообщал "Телеграф", сервисы прогнозирования погоды все же обещают в первые дни сентября существенное понижение температуры.