У Зеленского резко ответили на возможность прямых переговоров с путиным

Украина пока не нуждается в возвращении к переговорам с рф

Пока россия не получит ряд существенных тактических поражений на поле боя с украинцами, она не способна адекватно воспринимать какие-либо переговорные процессы. Теперь же вероятность проведения прямых переговоров Владимира Зеленского с путиным абсолютно не актуальна.

Соответствующую информацию в свое интервью для издания ВВС сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, отвечая на вопрос журналиста относительно того, есть ли у украинского президента Зеленского желание разговаривать с кровавым российским лидером владимиром путиным.

По словам украинского политика, Зеленский крайне прагматичный человек, поэтому каждое его действие связано с желанием минимизировать в дальнейшем любые вероятные потери или негативные последствия. Если еще в первые месяцы войны он публично заявлял, что готов к прямым переговорам с путиным, то сейчас это уже не актуально.

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Кроме того, Подоляк добавил, что украинская сторона четко отдает себе отчет, что пока россия не получит на поле боя ряд существенных тактических поражений, она не готова будет адекватно воспринимать какие-либо переговоры.

"Он (Зеленский — ред.) это абсолютно четко понимает. И он это доказывает, кстати, партнерам: если вы хотите, чтобы мы действительно сели и говорили о чем-то, то нужно сначала доказать силой, что Украина мощнее с военной точки зрения, с точки зрения стратегии и тактики и с точки зрения управления военной операцией, чем российская федерация. Тогда можно вести переговоры", – объяснил советник руководителя ОП.

В то же время на вопросы журналиста, на каких основаниях Зеленский будет разговаривать с российским диктатором и сейчас ли в этом нуждается, Подоляк ответил — прямо сейчас это не актуально.

Ранее "Телеграф" сообщал, как самопровозглашенный белорусский лидер александр лукашенко публично прокомментировал вероятность возобновления переговорного процесса между Украиной и россией, заявив, что Киев должен сесть за переговоры с москвой, ведь это поможет быстрее закончить войну на украинских территориях.