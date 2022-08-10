Принимаем все меры: Ермак обнадежил заявлением насчет окончания войны

Власть хочет успеть к началу зимы

Для Украины, которая шестой месяц подряд противостоит российским оккупантам, крайне важно завершить активную фазу войны до наступления зимы. Это связано с риском ударов по теплоэнергетической инфраструктуре.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что россияне даже не скрывают своих целей и намерений, поэтому украинские военные будут делать все, чтобы к наступлению зимы активные боевые действия завершились.

"Российская армия продолжает атаковать объекты нашей инфраструктуры. Это одна из их целей, они ее даже не скрывают. Поэтому это одна из причин, почему мы хотим принять максимальные меры для завершения активной части войны до конца осени", — отметил глава ОП, добавив, что риски атаки по тепломагистралям сохраняются на протяжении всей войны.

По словам Ермака, Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы добиться целей деоккупации и все время говорят об этом с западными партнерами. Он добавил, что чем дольше российские оккупанты будут находиться на территории Украины, тем сложнее от них будет избавиться.

Напомним, что в последнее время российская армия и сама начала "демилитаризироваться" — об этом свидетельствует "бавовна" на их складах и военных базах, которые взрываются и горят один за другим. За последнюю неделю неприятности с техникой россиян случались на аэродроме в оккупированном Мелитополе, складе с боекомплектом в Макеевке, а также на военном аэродроме в Новофедоровке (Крым). Таким образом, оккупанты потеряли десятки единиц техники, авиации и оружия.