В Украине потеплеет, но насладиться погодой получится далеко не у всех: прогноз синоптиков

Дожди в Украине затянутся еще, по меньшей мере, на несколько дней

Большую часть территории Украины в ближайшие дни накроет дождями и грозами, однако несмотря на это, к концу недели практически по всей стране начнет теплеть.

Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, наиболее прохладной погода будет оставаться в западных областях, в то время как жарче всего будет в восточных областях, где в течение оставшейся части недели столбик термометра сможет подниматься до +36 градусов.

11 августа осадков стоит ждать практически на всей территории Украины, а температура воздуха выше +30 градусов будет подниматься лишь в восточных и южных областях.

Подобная картина будет наблюдаться и 12 августа, хотя дожди перестанут идти на Юге нашей страны.

В субботу и воскресенье осадки продолжатся в центральных и западных областях, также периодически будет накрывать южную часть Украины.

Там они будут оставаться и в понедельник, хотя к тому времени в стране в целом потеплеет и даже на Западе на шкале градусника можно будет увидеть значения до +28 градусов.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач специально для "Телеграфа" давал прогноз на август. По его словам, вторая половина месяца сначала будет радовать умеренным теплом и комфортной погодой, однако затем в страну придут интенсивные дожди. Впрочем, завершение августа будет относительно сухим и теплым.