Инфляция в Украине: стало известно, что подорожало больше и меньше всего

Эксперты говорят, что продукты будут дорожать еще больше

Уровень инфляции в Украине в июле этого года достиг 22,2%, если сравнивать их с показателями этого месяца по состоянию на 2021 год. За этот период больше всего подорожал транспорт и продукты. Об этом в четверг, 11 августа, говорится в данных Государственной службы статистики.

С начала текущего года в Украине цены выросли в среднем на 18,2%. Больше всего подорожал транспорт – инфляция составила 40%, а также продукты – 28,9%. Если применить цифры на практике, то это означает, что за товар из потребительской корзины, который в июле 2021 года стоил 100 гривен, сейчас придется отдать 128,9 гривны.

Уровень инфляции на другие группы товаров за год составил:

алкогольные напитки — 19,9%;

одежда и обувь — 2,6%;

жилье и коммунальные услуги — 3,6%;

бытовая техника — 16,2%;

здравоохранение — 13,6%;

связь — 12,2%;

отдых и культура — 10,8%;

образование — 16,1%;

рестораны и отели — 16,4%;

услуги — 15%.

В Госстате отмечают, что уровень инфляции в июне составил всего 0,7%. Наибольшую роль в летнем удешевлении потребительской корзины сыграли сезонные продукты (фрукты, овощи, молочные товары). Это привело к тому, что в июле овощи и фрукты начали падать в цене — -1,9% и -5,5% соответственно. Остальные категории продуктов держались в диапазоне от 0 до 2%. Существенно выросли цены на яйца и хлеб. Примечательно, что в предыдущие годы месячная инфляция летом опускалась почти до нуля.

Между тем в Нацбанке выразили надежду, что в следующем году инфляция замедлится за счет постепенного роста урожаев и налаживания торговой логистики. Дополнительное влияние окажет снижение мировой инфляции и жесткая монетарная политика НБУ. Специалисты прогнозируют, что потребительская инфляция в 2023 году снизится до 20% и только в конце 2024 года упадет до однознаковых уровней.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине продолжается рост цен на продукты, а среди рекордсменов оказался хлеб, без которого украинцы жить не могут. Эксперты говорят, что такая печальная статистика будет продолжаться и дальше, а падать в цене будут исключительно сезонные продукты.