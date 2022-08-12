Когда в Украину придут первые морозы: синоптики озвучили дату

Последний месяц осени поразит украинцев вьюгами и даже снегопадами

Приход календарной осени в Украине ожидается совсем скоро, а вот до первых морозов украинцы еще успеют и попасть под дождь в сентябре, и насладиться "бабьим летом" в октябре. Первые морозы в страну придут с наступлением последнего месяца осени.

Как передает Ukraina Today, такой прогноз озвучили специалисты гидрометеорологического центра, исследовавшие погодные условия ноября за предыдущие годы.

Прогноз погоды на ноябрь 2022 года

Как утверждают метеорологи, ноябрь этого года больше будет напоминать первый месяц зимы, чем последний месяц календарной осени. Похолодание начнется почти с начала месяца, а к 15 числу морозы начнутся в большинстве регионов и очень резко. Синоптики говорят, что в ноябре уже нужно настраивать себя на снегопады и вьюги, ведь до конца месяца эти явления покажут себя во всех регионах Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, чего ожидать от погоды в Украине на праздник Дня Независимости. Также мы писали, какой будет погода в начале осени и в каких регионах ожидать резкого похолодания.