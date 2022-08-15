"Лучше бы этой войны не было": солдат росармии откровенно признался в кровавых преступлениях оккупантов на Киевщине (видео)

Солдат признался, что своей откровенностью хочет спасти жизнь своих товарищей

В Украине разыскали солдат, причастных к кровавым убийствам жителей Киевской области. Один из военных преступников вражеской армии россии, которая 173 дня назад полномасштабно вторглась на украинские территории, признался в том, что натворил.

Как в своем материале отмечает издание "Важные истории", это беспрецедентный случай, когда российский военнослужащий откровенно признался в военных преступлениях против украинцев, даже не находясь в плену Вооруженных сил Украины.

Россиянин, который является военнослужащим воинской части 51460 гвардии россии, ефрейтор Даниил Фролкин рассказал, как он и другие солдаты россии пересекли украинскую границу, после чего безжалостно убивали мирных жителей села Андреевка Киевской области и мародерили в оставленных сбежавшими украинцами жилищах.

Кроме того, русский солдат Фролкин назвал имена своих командиров, которые непосредственно отдавали преступные кровавые приказы и сознательно бросали военных насмерть, как пушечное мясо.

"Я понимаю, что меня могут посадить за эту информацию. Даже не потому, что я всю эту х**ню в Украине творил. А за ту информацию (о командовании — ред. редакцией). Я просто хочу признаться во всем и объяснить то, что происходит в нашей стране. Я думаю, что лучше бы этой войны вообще не было", — признался он.

Стоит отметить, что после того, как бойцам ВСУ удалось выбить оккупантов с захваченной еще в первые дни войны Андреевки, где до полномасштабного вторжения рф жили около полутора тысяч человек, было обнаружено 13 мертвых тел с пулевыми ранениями. Ко всем этим смертям могут быть причастны именно российские солдаты ведь, по словам здешних жителей, оккупанты расстреливали людей без суда и следствия, порой даже не забирая в плен и не допрашивая.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как попавший в украинский плен оккупант откровенно признался, что пришел в Украину убивать ее мирных жителей, чтобы заработать денег.