Эйфория преждевременна: военный эксперт объяснил отступление рф с правого берега Днепра

Оккупанты меняют стратегию на Херсонском направлении

Последние дни украинцев немало порадовали новости о переброске руководства российских оккупантов с правого берега Днепра на левый, — однако это может говорить о смене тактики врага, а не о его отступлении на южном направлении.

Такое мнение в комментарии для "Телеграфа" высказал военный эксперт и полковник запаса Сергей Грабский.

"Это не значит, что россияне бегут. Я бы предостерег от преждевременной эйфории", — подчеркивает эксперт.

По его мнению, россияне могли просто отказаться от возможного наступления на Кривой Рог и Николаев на фоне успешных атак Вооруженных сил Украины.

"Но противник не бежит, а переводит войска в позицию жесткой обороны. И именно с этим может быть связана переброска пунктов управления на левый берег Днепра", — подчеркнул Грабский.

Напомним, что о перемещении руководящего состава оккупантов с правого на левый берег Днепра в Херсонской области первым заявил 13 августа глава Николаевской ОВА Виталий Ким, — это было после выведения из строя Антоновского и Новокаховского мостов.

Как сообщал "Телеграф", накануне информацию об эвакуации российского командования на Херсонском направлении подтвердила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.