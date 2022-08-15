Где в Украине ожидать дождей на Яблочный Спас? Синоптики дали прогноз на 19 августа

Температурные показатели этого дня будут достаточно приятными

Начало августа в Украине началось с дождей и гроз почти по всей территории страны, однако к середине месяца ситуация несколько изменилась. А поскольку на носу один из самых больших праздников третьего месяца лета — 19 августа отмечается Второй Великий Спас (в народе — Яблочный Спас, а в церкви — Преображение Господне), то многих украинцев интересует, какой будет погода этого дня.

Как свидетельствуют данные сайта sinoptik.ua, в Киеве 19 августа осадков не прогнозируется, а небо будет ясным до самого завершения дня.

В Харькове на Яблочный Спас день будет облачным, а также ожидается мелкий дождь, который к вечеру может усилиться.

В Днепре на Преображение Господне солнце будет редко появляться из-за облаков. Во второй половине дня ожидается мелкий дождь, который пройдет до самого вечера.

Во Львове 19 августа весь день небо будет ясным, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Осадков при этом не прогнозируется.

А в Одессе на Второй Большой Спас чистое небо во второй половине дня исчезнет за облаками, но к вечеру погода снова прояснится. Ночью и утром осадки не ожидаются. Днем будет идти мелкий дождь, однако ближе к вечеру он закончится.

Ранее "Телеграф" сообщал, какой будет погода в Украине до конца августа. А также мы писали, что осень в Украине наступит внезапно и украинцам почти с начала сентября придется забыть о легкой одежде и "бабьем лете".