"Главный сдерживающий фактор": Кулеба рассказал, что препятствовало Зеленскому более открыто готовить оборону Украины

Перспектива обвала экономики не позволяла в полной мере развернуть подготовку обороны

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что первые намеки на то, что россия готовится ко вторжению в Украину, он услышал еще в сентябре прошлого года и объяснил, почему активно готовиться тогда не начали.

Как рассказал он в интервью журналисту Дмитрию Гордону, открытая подготовка ко вторжению, могла грозить серьезными экономическими последствиями и падением уровня инвестиций.

По его словам, в сентябре он вместе с главой ОПУ Андреем Ермаком находился с визитом в Вашингтон, где встретились с высокопоставленным чиновником Государственного департамента.

"И человек пришел, сел, вот как вы, так чашку кофе поставил и говорит: "Ну что, ребята? Копайте траншеи". Вот так вот я впервые услышал", — сказал Кулеба.

Он добавил, что для президента Владимира Зеленского главным "сдерживающим фактором" от более открытой подготовки к войне были опасения о том, что экономика рухнет еще до начала вторжения.

В частности он напомнил, что после заявлений США о неизбежности российского вторжения в Украине падал курс доллара.

"Надо было найти баланс между подготовкой страны к обороне и удерживанием экономики на плаву. И это была задача президента. В принципе, он с ней справился. Но конечно, когда началась война – тут уже готовься, не готовься – все понеслось", — добавил Кулеба.

Как сообщалось ранее, в Украине после начала вторжения было введено военное положение, которое 15 августа в очередной раз продлили. На этот раз нардепы решили продлить его сразу на 90 суток — до 21 ноября.