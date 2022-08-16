Зеленский объяснил, почему украинцев не готовили к вторжению рф: Украина продержалась бы 3 дня

Зеленский рассказал о тяжелом выборе накануне начала широкомасштабной войны

Во вторник, 16 августа, на 174-й день полномасштабного вторжения рф стало известно, почему жителей Украины не готовили к вторжению россии.

Об этом в интервью The Washington Post рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что власти не хотели сеять хаос в стране, а потому не предупреждали украинцев о серьезной угрозе вторжение со стороны агрессора. Кроме того, глава государства подчеркнул, что молчание властей о планах россиян позволило избежать массовой эмиграции и спада экономики.

Зеленский отметил, что в январе/феврале украинцы сняли депозиты на десятки миллиардов долларов из-за слухов о вторжении рф, что ударило по экономике Украины.

"Вы не можете просто сказать мне: "Слушай, ты должен начать готовить людей сейчас и сказать им, что им нужно откладывать деньги, им нужно запасаться едой". Если бы мы сообщили об этом — а этого хотели некоторые люди, которых я не буду называть, — то я бы с октября прошлого года терял 7 миллиардов долларов в месяц, а в тот момент, когда русские напали, они бы нас захватили за три дня. Я не говорю, чья это была идея, но в целом наше внутреннее ощущение было правильным: если мы посеем хаос среди людей перед вторжением, русские нас сожрут. Потому что во время хаоса люди бегут из страны", — заявил президент.

Ранее Зеленский дал четкий ответ по поводу выезда мужчин за границу во время войны. Напомним, президент Украины изменил состав Ставки верховного главнокомандующего.