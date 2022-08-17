Мы должны иметь в Украине производства оружия по стандартам НАТО, чтобы не зависеть от других стран – Ивченко

Народный депутат Вадим Ивченко в интервью "Телеграфу" рассказал, возможны ли в Украине производства оружия по стандартам НАТО, о результатах визита в США, об Украино-американских отношениях и конфликте вокруг конгрессвумен Виктории Спартц.

— Расскажите о своих целях и ожидаемых результатах от этой поездки в Соединенные Штаты, удалось ли осуществить задуманное?

— С 2017 года я активно занимаюсь украинско-американскими отношениями, поэтому сотрудничество с Соединенными Штатами для меня не является чем-то новым.

За это время мною была выстроена хорошая коммуникация как с политиками, так и с бизнесом. Мы вместе должны были внедрять множество проектов, например, в сфере энергетики. Но после полномасштабного вторжения, конечно, акценты сместились: сейчас все разговоры только о войне.

И я подумал, а чего бы не использовать свои связи и не помочь нашей армии, тем более по тем направлениям, которые нуждаются в усилении.

Я хочу, чтобы нам не приходилось постоянно просить об увеличении поставок оружия, а чтобы оружие производилось в Украине. Причем, чтобы это было самое современное оружие, по всем стандартам НАТО.

Это, кроме пользы армии, означает новые рабочие места, налоги, возможность полностью провести перевооружение украинской армии. Важно, чтобы власть это понимала.

— И каковы итоговые результаты этой поездки в Америку?

— Мы многое успели, встретились с разными комитетами в Сенате: с оборонным, разведкой, международными отношениями, экономическим комитетом. И начали этот диалог.

Могу сказать, что сейчас нам не хватает всестороннего диалога с двумя партиями.

Мой визит как раз и был посвящен встречам с политическим истеблишментом, чтобы заручиться их поддержкой в нашей стране. Мне удалось донести информацию, что оружие нам нужно быстрее. Чтобы переломить ход войны и осуществить деоккупацию территорий. Возможно, стоит давать меньше, но чаще, чтобы мы могли использовать это вооружение еще до зимы, ведь мы не должны дать россиянам возможность окопаться на наших территориях.

Очень рад, что в большинстве своем все, с кем я встречался, поддержали эти инициативы. Сейчас работаем над тем, чтобы написать соответствующее письмо от разных комитетов для президента Америки Джо Байдена. Я также заверил, что поставка необходимого оружия, которое Украине нужно уже на завтра, будет поддерживаться и лоббироваться теми конгрессменами, с которыми я встречался. Но такую коммуникацию нужно поддерживать постоянно. Этим я тоже планирую заниматься.

— Недавно в Украине обсуждали скандал с конгрессвуменом Спартц, которая призвала установить контроль за поставкой оружия, выражала опасение, что оружие может появиться не в тех руках, и продолжает это делать, а что вы думаете, какова реальная причина таких заявлений? Можно ли сказать, что это позиция всей республиканской партии или отдельного крыла, к которому принадлежит Спартц?

— Важно помнить, что Америка стоит на страже своих интересов. Последние заявления госпожи Спартц свидетельствуют, что она активно входит в украинскую политику. И при этом она задает правильные вопросы: почему до сих пор мы не имели возможности отследить вооружение, поставляемое в Украину. Здесь можно говорить, что это была недоработка министерства обороны, потому что мы сразу должны были понимать, что все, что приходит – действительно находится на фронте. Понятно, что те же HIMIRS отслеживаются, но так не происходит со всем вооружением. Второе, что важно – это закупки. Есть проблема в том, что мы начали тратить много средств на оружие и другие средства, не понимая его реальную стоимость. Зачем в армию покупать майбы, если солдаты могут спокойно ездить на Mitsubishi? Это как пример. Зачем покупать снайперскую винтовку за 15 тысяч, если есть винтовки на вооружении у американской армии, которые стоят 5-6 тысяч? Их использовали американцы при различных операциях и они делают все то же, что и винтовки за 15 тысяч. Понимая это, я думаю, Спартц задает такие вопросы, которые сегодня беспокоят американских налогоплательщиков, которые хотят понимать, эффективно ли используется то количество выделяемых Украине средств. Но я не думаю, что это позиция всей Республиканской партии. Думаю, это ее личная позиция, благодаря которой она решила запустить свою избирательную кампанию перед выборами в ноябре. Но нам точно не стоит ее критиковать, а ответить на эти вопросы, и решить те проблемы, которые мы имеем.

— Да, в ноябре в Америке выборы, и вполне вероятно, что тема Украины будет одной из главных, можно ли ожидать увеличения подобных заявлений со стороны американских политиков?

— Можем ли мы рассчитывать на получение еще одного транша помощи в выборах? Звучат некоторые заявления, что после того, как республиканцы получат большинство, они больше углубятся во внутренние политические вопросы, а значит, вопросы помощи Украине могут отойти на второй план.

Выборы в Конгресс в ноябре на 99% изменят существующее расписание сил. Поэтому нам столь важно активно общаться со всеми, кто в американской политике сейчас или в будущем будет принимать решения. Что касается Республиканской партии, то внутри нее разные группы и течения, но необходимо контактировать со всеми, чтобы объяснять свою деятельность и тогда проблем с поддержкой не будет.

— Можем ли мы рассчитывать не только на финансовую поддержку Америки и по вооружению, но и поддержку с их стороны производства вооружения уже на территории Украины?

– Сейчас можно говорить о small weapons. Это снайперские винтовки, автоматы, пистолеты, амуниция. Если у любой страны есть желание работать с Украиной, она сможет это сделать. Мы делаем все для того, чтобы американские компании открывали свои производства в Украине.

— Что говорят в американском истеблишменте по стандартам нашей армии, ведь кроме того, что мы сейчас получаем высокоточное оружие, наши военные также учатся заграницей даже во время Войны. Можно ли сказать, что мы уже значительно отошли от советского наследия, нормативов в армии или нет?

— Наша армия никогда не использовала в учебе такую технику, которую сейчас использует. Нужно понимать, какое вооружение мы будем получать дальше. Будут ли у нас средства и возможности, во-первых, купить, а во-вторых, содержать разное высококачественное оружие.

От советских стандартов мы постепенно уходим. Идем и должны следовать стандартам НАТО.

Мои поездки в Америку и встречи с военным комитетом, с генералами, посвящены в том числе и этому. Мы постоянно говорим о том, что кроме постоянной помощи нам необходимы еще и их стандарты и технологии. Нам важно, чтобы частично производство американского оружия производилось в Украине.

— В Раде все же создали комиссию по контролю за поставкой вооружений, как вы считаете, это достаточный механизм контроля?

— Я не считаю, что это самый эффективный инструмент. Все-таки большинство в таких комиссиях слушают команды сверху, а не принимают решения самостоятельно. У власти точно нет интереса показать все, как есть. Даже если они что-нибудь найдут, то не будут об этом говорить, потому что это будет бить по их рейтингу. Я считаю, что такие комиссии нужно создавать с участием международных экспертов и оппозиции, тогда все секретное стало бы очевидным.