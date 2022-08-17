У врага есть небольшой успех на двух направлениях, несколько штурмов отбиты – Генштаб

Российские военные атакуют почти по всем направлениям фронта, но получают достойный отпор

В среду, 17 августа, на 175-й день войны в Украине Генштаб отчитался о ситуации на фронтах, отметив, что российские оккупанты продолжили атаковать позиции ВСУ почти везде. К сожалению, на двух направлениях вражеская армия смогла продвинуться, хоть и совсем немного.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Отмечается, что атаки россиян были полностью отражены на Харьковском направлении, хотя враг и применял ствольную и реактивную артиллерию. На Славянском направлении вражеская армия также не имела успеха и отступила. Не удалось прорваться россиянам и на Краматорском направлении, где они штурмовали позиции ВСУ, но под давлением вынуждены были отступать.

Украинские воины подавили все попытки оккупантов улучшить тактическое положение вблизи населенных пунктов Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Кодема, Зайцево и Майорск. Кроме того, ВСУ полностью поломали планы россиян по улучшению позиций у Белогорки на Южнобужском направлении.

К сожалению, на Авдеевском направлении враг оказал огненное влияние, нанес авиаудар и получил частичный успех в направлении населенного пункта Опытное. А на Запорожском направлении вражеская армия использовала танки, разнокалиберную артиллерию, атаковали почти 20 населенных пунктов, но частичный успех получила только в направлении Новомихайловки.

Как сообщал "Телеграф", в Минобороны уверены, что в ближайшее время на фронтах будут "очень острые события", которые заставят россиян очень сильно нервничать.