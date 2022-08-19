Оккупантам устроили "феерический вечер": стали известны подробности взрывов в Новой Каховке

Всего было около 10 прилетов, противник подсчитывает потери

Помимо взрывов в Крыму бойцы ВСУ устроили "феерический вечер" военным путина и во временно оккупированной Новой Каховке в Херсонской области.

О подробностях "бавовны", которая пылала вечером 18 августа, рассказал в своем Facebook депутат Херсонского облсовета и участник военной территориальной обороны Сергей Хлань.

Также он отметил, что теперь, вероятно, следует ожидать подсчета уничтоженных ударом Вооруженных сил Украины российских захватчиков.

"Херсонщина. ВСУ в Новой Каховке снова устроили россиянам феерический вечер. Ждем утра и подсчет уничтоженных оккупантов", – написал он.

Пост Сергей Хланя

Местные Telegram-каналы сообщили, что вечером было слышно по меньшей мере 10 взрывов и приводили видео ударов по городу.

Прилеты в Новой Каховке

Благодаря нанесенным метким ударам Хлань даже сравнивал ранее Новую Каховку со "второй Чернобаевкой" – рашисты нагнали в город очень большое количество тяжелой техники, по которой ВСУ начали прицельно бить, радуя сердца патриотов.

Обстрел ВСУ оккупантов в Новой Каховке

В свою очередь, оккупанты жаловались, что были "прилеты" на Каховскую ГЭС, в результате которых "проезд по дамбе перекрыт, повреждено дорожное покрытие". Событие тем более радостное, что накануне путинисты рапортовали о ремонте моста, который, по их замыслу, должен был стать переправой, соединяющей левый и правый берег Херсонщины.

Напомним, что в среду, 17 августа, стало известно об уничтожении базы российских оккупантов, которая находилась в Новой Каховке Херсонской области. По предварительной информации, кроме десятков единиц техники вражеской армии, было ликвидировано еще и 12 человек личного состава.