С солнцем повезет не всем: какой будет погода в Украине 1 сентября

В большинстве областей осадков не ожидается

Пока в Украине идет война, то далеко не все школьники 1 сентября смогут вернуться за парты. Учебные заведения откроют свои двери в регионах, где это позволяет ситуация, а значит, хотя бы часть детей увидит праздник первого звонка, к которому так тщательно готовятся и родители. Погода в этот день обрадует теплом не все регионы, поэтому части украинцев придется прихватить с собой зонт.

Как свидетельствуют данные погодного сайта gismeteo.ua, в Киеве 1 сентября ожидается +26 градусов тепла днем и переменная облачность. Осадков в столице синоптики не прогнозируют. Чуть теплее в этот день будет в Полтаве — +28 градусов выше нуля.

В Запорожье первый день осени принесет +33 градуса тепла и полное отсутствие осадков. При этом небо затянут облака. Подобными погодными условиями 1 сентября будут и в Днепре, где днем синоптики прогнозируют +31 тепла. Ночью в обоих городах столбики термометров покажут +20 +21 градус.

В Виннице 1 сентября ожидается до +29 тепла днем и +14 ночью. Без осадков. А в Одессе днем столбики термометров днем покажут ту же температуру, но ночью в городе будет +23.

Между тем, во Львове на праздник первого звонка будет облачная погода без прояснений, возможны кратковременные дожди. Температура воздуха при этом ожидается на уровне +26 тепла днем. В Ивано-Франковске в этот день будет 30, но облачно. Дожди синоптики не прогнозируют.

Ранее "Телеграф" сообщал, какую погоду приготовил сентябрь для украинцев — где ожидать +35 тепла и когда наступит резкое похолодание.