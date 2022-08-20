Минус 17 рашистов, комплекс "Зоопарк 1" и четыре авто: названы потери врага на юге Украины

Воздушные силы 11 раз ударили по позициям оккупантов

В течение минувших суток украинские воины не только устроили настоящую "взбучку" врагу на Донбассе, но и успешно "поработали" на юге страны.

В частности, украинская авиация нанесла 11 ударов по вражеским позициям в районах Александровки, Благодатного, Великополья, Новопетровки, Костромки, Белогорки, Брускинского, сообщили в Оперативном командовании "Юг".

Результаты говорят сами за себя: украинскими военными уничтожено 17 захватчиков, радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк 1" и 4 единицы автомобильной и бронированной техники.

"Окончательные потери врага доразведываются", — отметили в командовании.

Благодаря слаженным действиям ВСУ оккупанты отступили под Таврическим, и в злобном бессилии продолжили обстрелы Марганца и Никополя.

"Есть раненые гражданские лица, разрушено здание учреждения социальной инфраструктуры, повреждены пять частных домов", – сказано в сообщении.

Напомним, что за предыдущие сутки россия потеряла сразу 400 человек и 69 единиц автомобильной техники и цистерн из ГСМ в Украине.