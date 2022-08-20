Враг обстрелял Николаев и Харьков: в городах были слышны звуки взрывов
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О жертвах и разрушениях пока что не сообщается
В ночь на субботу, 20 августа, оккупанты снова открывали огонь по украинским городам, в частности, по Николаеву и Харькову.
По информации городского головы Николаева Александра Сенкевича, в городе прогремели мощные взрывы.
"Снова объявлена воздушная тревога по всей области", — написал он в Telegram.
Его информацию подтверждают местные жители, которые насчитали как минимум 10 "прилетов" вражеских ракет.
Об обстреле Харькова сообщал мэр Игорь Терехов.
"Прилеты" ракет по объектам критической инфраструктуры в Немышлянском районе и в пригороде Харькова. Предварительно без жертв и пострадавших", – сообщил он.
Напомним, что рашисты уже обстреливали Харьков сразу после полуночи и получили "ответку" от ВСУ в виде ударов по своим военным объектам в Мелитополе.