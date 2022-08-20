Некоторым переселенцам придется повторно писать заявление на выплаты: в чем причина

Подать заявление нужно до начала октября

Некоторые внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые в надежде получить помощь от государства подавали заявления через "Дию" еще до 30 апреля, так и не получили ее.

Данный вопрос был поднят на заседании Кабмина 19 августа, говорится в сообщении на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Также было принято решение, что для получения выплат граждане смогут дополнительно обратиться с заявлением в орган соцзащиты населения и получить выплаты.

Для получения помощи человек должен прийти в орган соцзащиты до 1 октября и написать заявление. Кроме того, необходимо представить доказательства того, что заявление подавалось через "Дию".

Помощь назначается в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления.

Алгоритм действий при подаче заявления

Напомним, что из-за того, что переселенцы предпочитают селиться в трех областях, аренда жилья в них выросла более чем в три раза.