Спецслужбы РФ запугивают и принуждают сотрудничать учителей на оккупированных территориях (аудио)

Особый акцент оккупанты сделаю на преподавании истории, которая по его мнению в Украине "крайне испорчена".

В среднеобразовательной школе на временно оккупированной территории Запорожской области сотрудники российских спецслужб оказывают на педагогический коллектив морально-психологическое давления с элементами запугивания в целях принуждения к прохождению так называемой "переподготовки" в Крыму и преподавания российской учебной программы с 1 сентября.

Об этом свидетельствует аудиозапись, которую предоставил Guildhall источник в украинском разведывательном сообществе.

Оккупант задал вопрос собранному педколективу школы, кто из учителей согласен пройти переподготовку в Крыму и выйти на работу 1 сентября.

"Как бы вы не сопротивлялись вам придется работать, а для того, чтобы работать, вам придется пройти переподготовку в Крыму (…)", — заявил он.

На предложение не согласился ни один из представителей педагогического коллектива школы.

Особый акцент оккупант сделал на преподавании истории, которая по его мнению в Украине "крайне испорчена".

"Больше всего меня интересует история. Потому, что история на Украине испорчена, вы согласны со мной?", — спросил россиянин.

На что преподавательница истории ответила, что категорически не согласна.

Коллектив учителей отказался преподавать, назвав одной из причин необходимость преподавания на русском языке, на что оккупант заявил одному из учителей, что документы ему не вернут, а всех мужчин отправят в армию на передовую.

"Опросив 30 тысяч людей в Энергодаре, я понял, что у вас, как старые, так и молодые – все идиоты. Потому что у вас никто не знает фамилию Жуков, не знает фамилию Малиновский, Рокосовский", — рассказал он.

В течении всего общения оккупанты склоняют учителей к выходу на работу, запугивают, принуждают уезжать из Запорожской области отказавшихся и открыто угрожают. Тем, кто отказался преподавать и не покинет территорию Запорожской области оккупанты угрожают прийти домой и отправить в Мариуполь.

"Всех кто не выедет, я приду к каждому домой, соберу в кучку и вы поедете работать в Мариуполь", — сказал оккупант.