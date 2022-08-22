Favbet Foundation приобрел комплект радиотехнического оборудования для ВСУ

Favbet Foundation приобрел и передал для потребностей Вооруженных Сил Украины комплект радиотехнического оборудования для повышения надежности связи между подразделениями на передовой. Об этом говорится в сообщении Фонда.

Также Фонд дополнительно передал специальные антенны-пауки, улучшающие связь и нивелирующие влияние рельефа местности на передачу данных.

"Большое вам спасибо от имени нашего комбата и от батальона в целом. Вы реально закрываете нашу топ-проблему", — говорит военнослужащий Дмитрий, чье подразделение получило оборудование.

Как сообщалось, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. На сегодняшний день 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

В целом компания Favbet и фонд Favbet Foundation помогли ВСУ на сумму более 30 млн грн.