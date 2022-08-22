Температура упадет до +7: синоптики назвали даты похолодания в разных регионах Украины

Прохладнее всего будет в западных регионах

Пока украинцы наслаждаются летним теплом, синоптики уже сейчас предупреждают о похолодании, которое накроет Украину во второй половине сентября в результате прихода холодного циклона. Температура воздуха снизит достаточно резко, говорят специалисты, и это совсем несвойственно для первого месяца осени.

Как свидетельствуют данные gismeteo.ua, Киев попадет под действие холодного циклона с 7 сентября и температура воздуха будет снижаться вплоть до конца месяца. Температурные столбики днем будут показывать от +12 до +18 выше нуля, что значительно ниже +28 в начале месяца.

В Харькове похолодает с 8 сентября, когда столбики термометров резко опустят до +13 градусов. Моментами в город будет возвращаться тепло — до +19 градусов, но сопровождаться дождями.

В Днепре вторая половина сентября также будет значительно холоднее первой, но прохладная погода будет меняться теплой. Температурные качели ожидаются от +12 до +21 градуса выше нуля.

В Одессе резкий перепад температуры синоптики прогнозируют к концу месяца — до +13 тепла столбики термометров опустятся 22 числа и выше +18 уже не поднимутся.

Во Львове температура воздуха начнет падать с 11 сентября, а к концу месяца синоптики прогнозируют днем всего +9+10 градусов тепла.

Ранее "Телеграф" сообщал, что синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на все осенние месяцы.