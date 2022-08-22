"Был испуганным и беззащитным": история спасения щенка из руин в Бахмуте полицейским умилила сеть (видео)

Четырехлапый теперь помогает полицейским

Сотрудник полиции Павел Дяченко во время работы в Бахмуте подобрал с руин разрушенного российскими обстрелами дома щенка и тем самым спас ему жизнь.

Деталями трогательной истории поделилась пресс-служба полиции Донецкой области. Отмечается, что в тот день россияне накрыли Бахмут из артиллерии и задействовали кассетные боеприпасы.

Павел Дяченко, который работает в пресс-службе полиции, после обстрелов прибыл в город, чтобы помочь местным жителям и задокументировать факты совершения военных преступлений. Тогда на руинах одного из зданий он увидел щенка и не смог оставить его на произвол судьбы.

Тем самым полицейский спас жизнь четырёхлапому, поскольку уже через час новые снаряды россиян попали то здание.

"Он был совсем маленьким, испуганным и беззащитным, а с неба падал "огненный дождь". Я не мог оставить его в опасности", — сказал полицейский.

Щенок получил имя Рэм и остался жить со своим спасителем, а также сопровождает его во время выездов.

"Он чувствует, когда начнется обстрел, сразу прячется и скулит, он как колокольчик, и мы все знаем, что надо прятаться. Для каждого полицейского в отделе он утешение, психологическая разгрузка, его все знают и любят", — говорит Дяченко.

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