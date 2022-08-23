США тайно дают Украине важное оружие? Что удалось узнать журналистам

Администрация Байдена публично эту информацию не объявляла

Соединенные Штаты Америки в своих пакетах военной помощи Украине для противостояния вооруженной агрессии россии будто бы тайно передают Украине не входящее в официальные списки вооружение.

Как сообщает, ссылаясь на инсайдеровские источники издания Politico, что в пакет вооружений, который Штаты анонсировали 19 августа, были включены высокоточные боеприпасы, однако публично эта информация не разглашалась. Кроме того, высокопоставленный чиновник Пентагона заявил, что США некоторое время тихо снабжали украинцев высокоскоростные противорадиационные ракеты, которые используются для нацеливания на радарные системы.

В то же время отмечается, что ни один представитель Белого дома или Пентагона официально эту информацию не стал подтверждать. Более того, не было даже намеков на вероятность тайных поставок оружия в Украину.

Следует добавить, что Excalibur является управляемым снарядами, разработкой которых занимаются американские компании Raytheon Missile Systems и BAE Systems Bofors. Эти снаряды используются для нанесения высокоточных ударов, расположенных на расстоянии от 35 до 57 километров. В то же время, во время испытаний, которые проводились несколько лет назад, они отлично показали свою работу даже на расстоянии в 70 километров.

Excalibur, который считается универсальным снарядом и используется для любых НАТОвских 155-миллиметровых гаубиц, оснащены спутниковой наводкой, благодаря которой могут поражать цели даже с отклонением в 5 метров.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Штаты анонсировали планы передачи Украины снарядов Excalibur до 155 мм гаубиц. Их планировали включить в новый пакет военной помощи в 775 миллионов долларов.