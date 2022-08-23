Подразделение ВСУ в районе Славянска при содействии Favbet Foundation получило очередную партию помощи
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В новой партии — важное оборудование, а также тактические перчатки, дождевики и многое другое
Подразделение Вооруженных Сил Украины, которое держит оборону в районе Славянска, получило очередную партию помощи при содействии Favbet Foundation.
Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.
Речь идет о генераторах, аккумуляторах, стабилизаторах напряжения, подручных средствах для оборудования позиций – брезент, канат, строительные инструменты.
Для улучшения условий службы военным доставлены 10 павербанков, 10 энергоемких батарей, 20 приборов освещения, бытовые вещи и продукты питания.
Также бойцы получили 20 комплектов тактических перчаток, дождевиков, носков, шапок и стелек для обуви.
Как сообщалось, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet.
Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. На сегодняшний день 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.
В целом компания Favbet и фонд Favbet Foundation помогли ВСУ на сумму более 30 млн грн.