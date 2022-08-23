Осень ждать не станет: синоптики дали неутешительный прогноз на сентябрь

Сентябрь четко даст понять – смена сезонов началась

Как бы грустно это ни было, но до конца лета осталась всего неделя. И синоптики прогнозируют, что пройдет она без палящего зноя, зато с дождями, грозами и сильным ветром. А дальше украинцев ждет своевременное начало типичной осени с прохладой, осадками и туманами.

Об этом свидетельствуют данные метеорологического сервиса ventusky. Он обещает украинцам классический сентябрь с погодными качелями, которые будут постепенно склоняться в сторону существенного снижения температуры.

Причем, прохлада наступит с первых же дней сезона. Так, на западе Украины сентябрь начнется при температуре 14-16 выше нуля. В центральных областях следует ожидать 16-18 градусов тепла. На востоке и севере будет 15-17 градусов. Летняя погода сохранится только в южных областях, где местами будет доходить до +28 градусов Цельсия.

Холоднее всего будет в Карпатах. Там в первую неделю сентября ночная температура может опускаться ниже отметки +10 градусов.

Как сообщал "Телеграф", в целом синоптики прогнозируют сентябрь в среднем теплее климатической нормы. Однако постепенное понижение температуры и дожди в конце месяца будут свидетельствовать – осень вступает в свои права. Октябрь порадует бабьим летом, но уже к концу месяца стоит ждать заморозков и первого мокрого снега.