Бегаем для защитников! В Украине запустили онлайн-пробег, чтобы собрать средства на "броню" военным

Все средства за регистрацию на онлайн-пробег пойдут на изготовление бронежилетов для военных

Силы обороны Украины в условиях ежедневного противостояния начавшемуся пол года назад российскому вторжению не справились бы без поддержки мирных украинцев и волонтеров, которые бросили все силы, чтобы военные имели амуницию, еду и даже оружие. К волонтерским инициативам приобщались и читатели "Телеграфа", благодаря которым на передовую поехали 3 пикапа для разведки. Теперь же волонтеры "Львовского оборонного кластера" просят украинцев и представителей других стран объединиться ради инициативы под названием "Пробег до 100 тысяч бронежилетов".

Как рассказали организаторы, сбор для военных запускается в формате благотворительного онлайн-пробега. А цель его – обеспечить для Сил обороны Украины 100 тысяч бронежилетов.

"Потребность в бронежилетах остается. Мы стремимся, чтобы как можно больше военных, медиков, работников ГСЧС, полицейских получили бронежилеты для своей ежедневной работы", — отметил председатель правления "ЛОК" Максим Плехов.

Организаторы отмечают, что 100% от регистрационного взноса на пробег будут направлены на изготовление бронежилетов для военных. Вместо этого каждый из участников онлайн-пробега получит памятную медаль из брони, точнее остатков плит, которые и являются главным элементом "броников".

Продлится "Пробег до 100 тысяч бронежилетов" до 19 сентября. Присоединиться к нему могут все желающие, зарегистрировавшись по ссылке: https://do100.com.ua/. Стоимость регистрации составляет 890 гривен, которые в полном объеме пойдут на изготовление бронежилетов. Важно добавить, что каждый из участников самостоятельно выбирает локацию, время и комфортную дистанцию для пробега, поэтому принять участие в благотворительной инициативе смогут как профессионалы, так и любители.

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