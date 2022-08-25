Цинизм зашкаливает: у путина "объяснили" удар по Чаплино, где погибли гражданские и дети

В результате удара россиян пострадал 31 человек, смертельные травмы получили двое детей

Пока Украина приходит в себя от ракетного удара оккупационной армии по поселку Чаплино в Днепропетровской области, где погибли 25 человек, среди которых двое — это дети, в россии в очередной раз абсурдно оправдали свой кровавый поступок.

Циничные аргументы в четверг, 25 августа, обнародовало министерство обороны россии, все же подтвердив обстрел ракетам "Искандер", однако заявив, что благодаря ему якобы были ликвидированы более двухсот украинских военнослужащих и уничтожена боевая техника ВСУ. Об этом пишет пропагандистское издание "риа новости" в своем телеграмм-канале.

"В результате прямого попадания ракеты "Искандер" в военный эшелон на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено более 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, направлявшихся в зону боевых действий на Донбассе", — говорится в тексте кровавого российского ведомства.

Стоит добавить, что в список абсурдных заявлений российского минобороны, более известно в Украине как "минубивств", можно добавить информацию о псевдопоражения россиянами аэропорта, расположенного в украинском Миргороде Полтавской области, где якобы уничтожены пять боевых самолетов Воздушных сил Украины. А также заявление российского ведомства о якобы перехвате 19 ракет HIMARS в районах Каховской ГЭС, Херсона и Донецка силами ПВО России.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в мировое сообщество потряс очередной факт кровавых зверств россии в Украине. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал наказать всех причастных к трагедии, в результате которой погибли десятки невинных украинцев, среди них двое детей.