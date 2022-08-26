Угрожал взорвать школу и детский садик: под Киевом задержали псевдоминера

Цели, с которыми действовал "шутник" еще предстоит выяснить психиатрам

Первый "рабочий" день после праздника Дня Независимости оказался не совсем радостным для правоохранителей, а также жителей столичного региона.

Причина – в том, что 31-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил, что заложил бомбу в учебных заведениях Белой Церкви.

Об этом в социальной сети сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

К счастью, сообщения мужчины оказались обыкновенным блефом.

"Вместе со спасателями наши кинологи и взрывотехники обследовали целый ряд учебных заведений, однако никаких взрывных устройств не обнаружили. Уже через несколько часов мы установили и задержали злоумышленника. В доме местного жителя изъяли и мобильный телефон, с которого совершили фейковую угрозу заминирования", — написал Небытов.

Задержание псевдоминера

Конечно, лучшим наказанием за подобные действия стала бы отправка "шутника" на фронт, но пока что ему грозит "всего лишь" лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

Напомним, что недавно еще одним средством "тревожности" украинцев стало приложение "Тревога", которое самым необычным образом расширило свои возможности.