Полная "Азиопа": синоптик рассказал о погоде в конце недели

В пятницу, 26 августа, сохранится сухая и жаркая погода на всей территории страны

В соответствии с прогнозами метеорологов, на ближайшие несколько дней над большей частью Восточной Европы установился малоподвижный антициклон блокирующего типа.

Об этом отмечает на сайте meteoprog.ua кандидат географических наук и синоптик Игорь Кибальчич.

"И, как показывают расчеты прогностических моделей, эта зона высокого давления будет устойчива к концу августа", — отмечает специалист.

Поэтому в ближайшие дни территория Украины окажется на юго-западной периферии этого антициклона, и в нашу страну будут в основном поступать воздушные массы с востока и юго-востока – из азиатской части континента.

Другими словам, в погоде будет "больше Азии", чем Европы – ситуацию можно описать словами сатирика как "Азиопу".

"Следовательно, к нам начнет поступать сухой и жаркий воздух с территории Центральной Азии. Среднесуточная температура в течение недели ожидается выше нормы на 3 – 5 °С, осадков не предполагается, за исключением западных регионов", — отмечает Игорь Кибальчич.

Так, в пятницу, 26 августа, сохранится сухая и жаркая погода на всей территории страны. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22°С, днем ​​+29…+34°С.

Погода в пятницу, 26 августа

А на выходные, 27-28 августа, в Украине погодные условия сохранятся без существенных изменений. Осадков не предвидится, а температура воздуха останется высокой: ночью +17…+22°С, днем ​​+29…+34°С.

Погода в субботу, 27 августа

"За счет устойчивого ветра восточного направления в течение всей недели над акваторией Азовского моря и вдоль побережья будут наблюдаться сгонно-нагонные явления, а также шторм на море. Будьте внимательны и осторожны", — предупреждает специалист.

К счастью, погода в последнюю неделю августа будет теплой и практически без осадков – в этом уверен народный синоптик Владимир Деркач.