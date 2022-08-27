Россияне вдвое увеличили количество ракетных носителей в Черном море — ОК "Юг"
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Шторм не стал длительной преградой для курсирования российских суден в акватории
Не успели многие украинцы немного выдохнуть после сокращения количества российских военных кораблей в водах Черного моря, как враг спустя сутки снова вывел дополнительные единицы флота из портов Крыма. Сейчас на боевом дежурстве находится сразу четыре суда, два из которых — подводные лодки.
Больше информации сообщили в свежей сводке оперативного командования "Юг" 27 августа. Военнослужащие отметили, что из-за такого поведения российской армии под угрозой вероятного ракетного удара находятся не только южные, но и все остальные области Украины.
Как уже отмечалось, общее количество "дежурных" ракетоносителей увеличилось с двух до четырех. Два из них — надводные, еще два — подлодки. В общей сумме они могут выпустить по мирным городам нашей страны до 24 ракет марки "Калибр". Это создает дополнительное психологическое давление как на военных, так и на гражданское население.
Также военные предупреждают, что нельзя исключать и дальнейшее использование оккупантами ракетных комплексов и стратегической авиации, которые по-прежнему дислоцируются в оккупированном Крыму.
Впрочем, если в ближайшее время ВСУ таки решатся на удар по злосчастному Крымскому мосту, оккупанты могут оказаться в настоящем тупике. По мнению военного эксперта Олега Жданова, разрушение переправы через Керченскую протоку отрежет врагу главную логистическую артерию.
К слову, добавим, что пока мосты выводятся из строя только на оккупированной Херсонщине. Военные отметили, что такова судьба наконец-то окончательно настигла Антоновский и Дариевский мосты, активно используемые противником ранее для перегона техники.