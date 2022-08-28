Наслаждаться теплом осталось недолго: украинцев предупредили о резком похолодании

В начале сентября погода резко испортится

Последний месяц лета подходит к концу, а у украинцев остается еще совсем немного, чтобы насладиться жаркой погодой.

Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра в последние три дня августа температура воздуха будет плавно проседать в западных областях и оставаться высокой в восточных. А уже с 1 сентября все украинцы почувствуют приход осени.

Согласно данным синоптиков, в понедельник дожди с грозами накроют западную часть Украины, что опустит столбики термометра до отметки +25…+27 градусов. В остальных областях стоит ожидать того, что воздух разогреется до +30 и выше.

В последние два дня августа температура воздуха начнет плавно опускаться до +24…+26 на западе и в центре, но оставаться в районе +30…+34 на востоке и юге.

В первый осенний день же похолодание ощутят жители западных, центральных и северных областей, где столбик термометра местами может показывать ниже +20 градусов днем.

А уже 2 сентября приход осени почувствуют и жители восточных и южных областей.

Стоит отметить, что несмотря на резкое похолодание в начале сентября, в целом первый месяц осени обещает быть относительно теплым и местами даже жарким. Еще одно заметное похолодание в Украину придет лишь ближе к октябрю.